Запишите в виде квадрата некоторого числа: 25;144;121;225.
Математика
Запишите в виде квадрата некоторого числа: 25;144;121;225.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25=5;144=12;121=11;225=15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
1) Ребята играли в футбол. Футбол закончился победой нашей команды. 2) Налетел сильный ветер. Мы надеялись на попутный ветер. Разбери предложения п...
Математика
Математика
Решите уравнения,не просто ответы,а с решением.70 баллов. (х²-4х)²+9(х²-4х)+20=0 (х²+х)(х??+х-5)=84 t⁴+10t²+25=0 4x⁴-5x²+1=0 9x⁴-9x²+2=0 ...