Запишите вопросы к глаголам. Укажи в какой форме упатреблён каждый глагол . Подчеркни главные члены предложения. Сталь под молотом ( ) звенит и ( ) поёт . Дикие животные сами ( ) добывают себе корм . После купания ты сразу ( ) ...

Русский язык

Запишите вопросы к глаголам. Укажи в какой форме упатреблён каждый глагол . Подчеркни главные члены предложения. Сталь под молотом ( ) звенит и ( ) поёт . Дикие животные сами ( ) добывают себе корм . После купания ты сразу ( ) заснёшь . Дружок я ( ) расскажу тебе сказку. Мы с друзьями часто ( ) ходим на каток.

Автор: Гость