Запишите все общие делители чисел а)32 и 42 б)54 и 72 в)96 и 40
Математика
Запишите все общие делители чисел а)32 и 42 б)54 и 72 в)96 и 40
Ответ(ы):
Гость:
А) 2 б) 2, 3, 9 в)2, 4, 8
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