Заполнит таблицу ширина прямоугольника 3 см.? дм 5 м периметр прямоугольника ?см. ? дм. 22м площадь прямоугольника ? см квадрат. 56 дм кв. ? м кв
Математика
Заполнит таблицу ширина прямоугольника 3 см.? дм 5 м периметр прямоугольника ?см. ? дм. 22м площадь прямоугольника ? см квадрат. 56 дм кв. ? м кв
Ответ(ы):
Гость:
Здравствуйте. 1 метр = 10 дециметров 1 дм. = 10 сантиметров 1 см. = 10 миллиметров 22 метра. 220 дециметров. 2200 сантиметров. 1 метр² = 100 дециметров² 1 дециметр² = 100 сантиметров² 1 сантиметр² = 100 миллиметров² 5600 сантиметров² 56 дециметров² А в метр мы не можем перевести 56 дециметров² Если помогла. Поставь "Спасибо"
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