Ребята, помогите пожалуйста! Поставлю "лучший ответ" Какая главная мысль, именно мысль, а не идея! Какая главная мысль в произведении Салтыкова-Щедрина "повесть о том, как мужик 2 генералов прокормил" завтра в шк помогите п...

Литература

Ребята, помогите пожалуйста! Поставлю "лучший ответ" Какая главная мысль, именно мысль, а не идея! Какая главная мысль в произведении Салтыкова-Щедрина "повесть о том, как мужик 2 генералов прокормил" завтра в шк помогите пожалуйста !!!!

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