Ребята, помогите пожалуйста! Поставлю "лучший ответ" Какая главная мысль, именно мысль, а не идея! Какая главная мысль в произведении Салтыкова-Щедрина "повесть о том, как мужик 2 генералов прокормил" завтра в шк помогите п...
Литература
Ребята, помогите пожалуйста! Поставлю "лучший ответ" Какая главная мысль, именно мысль, а не идея! Какая главная мысль в произведении Салтыкова-Щедрина "повесть о том, как мужик 2 генералов прокормил" завтра в шк помогите пожалуйста !!!!
Ответ(ы):
Гость:
Осуждение паразитической жизни генералов, их самолюбия, их пренебрежение к более низким рангам людей. Без простого "мужика" (народа т.е) дворяне были бы никем, были бы беспомощными и бесполезными людьми.
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