Сочинение миниатюра на тему зима используя односоставные предложения

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Сочинение миниатюра на тему зима используя односоставные предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима. На улице холодно. За окном метель. Глянешь в окно-красота. Хочется выйти на улицу. Поиграть в снежки с друзьями.  Наступило утро я взял (взяла) санки выбежал на улицу. Мы стали бросаться снежками. Лепили снеговика.
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