Сочинение миниатюра на тему зима используя односоставные предложения
Русский язык
Сочинение миниатюра на тему зима используя односоставные предложения
Ответ(ы):
Гость:
Зима. На улице холодно. За окном метель. Глянешь в окно-красота. Хочется выйти на улицу. Поиграть в снежки с друзьями. Наступило утро я взял (взяла) санки выбежал на улицу. Мы стали бросаться снежками. Лепили снеговика.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Мама купила своему ребенку игрушки тигренка за 500тенге и рыбку на две седьмых меньше. сколько стоит вся покупка ?
Другие предметы
Геометрия
Автомобиль прошел 989 м. Найдите диаметр колеса автомобиля, если известно, что оно сделало 500 оборотов. Прошу с подробным решением, заранее спас...
Русский язык