Сочинение миниатюра на тему зима используя односоставные предложения

Гость: Гость:

Зима. На улице холодно. За окном метель. Глянешь в окно-красота. Хочется выйти на улицу. Поиграть в снежки с друзьями. Наступило утро я взял (взяла) санки выбежал на улицу. Мы стали бросаться снежками. Лепили снеговика.