Is или has got? задайте вопросы. his dog ...... six puppies. ................six puppies?
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Is или has got? задайте вопросы. his dog ...... six puppies. ................six puppies?
Ответ(ы):
Гость:
Has got конечно, у собаки 6 щенков
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