Сочинение на тему мой самый дорогой подарок

Гость: Гость:

Мой самый дорогой подарок это моя шкатулка. Ее мне подарили мама с папой, когда мне было 10 лет. Я сейчас в ней храню разные драгоценности. Моя шкатулка голубая с блестками. От этой шкатулки есть ключик, даже два ( просто второй дубликат). Мне так нравиться этот подарок!