Сочинение на тему мой самый дорогой подарок
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Сочинение на тему мой самый дорогой подарок
Ответ(ы):
Гость:
Мой самый дорогой подарок это моя шкатулка. Ее мне подарили мама с папой, когда мне было 10 лет. Я сейчас в ней храню разные драгоценности. Моя шкатулка голубая с блестками. От этой шкатулки есть ключик, даже два ( просто второй дубликат). Мне так нравиться этот подарок!
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