Считается ли грубой ошибкой написать начальную букву собственного имени маленьк??й?
Русский язык
Считается ли грубой ошибкой написать начальную букву собственного имени маленьк??й?
Ответ(ы):
Гость:
Если ты уважаешь себя , то ты всегда напишешь собственное имя с заглавной буквы , так что тебе решать , насколько это грубая ошибка.
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