Проект роль имен прилогательных в сказке пушкина золотая рыбка

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Проект роль имен прилогательных в сказке пушкина золотая рыбка
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Гость:
Прилагательные делают текст насыщеней и интересным для прочтения.
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