Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов А и Б , расстояние между которыми равно 30 км,и встретились через 1.НАйдите скорость каждого велосипедиста,если скорость одного з них на 2 км/ч больше скоро...

Математика

Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов А и Б , расстояние между которыми равно 30 км,и встретились через 1.НАйдите скорость каждого велосипедиста,если скорость одного з них на 2 км/ч больше скорости другого

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