Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов А и Б , расстояние между которыми равно 30 км,и встретились через 1.НАйдите скорость каждого велосипедиста,если скорость одного з них на 2 км/ч больше скоро...
Математика
Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов А и Б , расстояние между которыми равно 30 км,и встретились через 1.НАйдите скорость каждого велосипедиста,если скорость одного з них на 2 км/ч больше скорости другого
Ответ(ы):
Гость:
Скор 2 -х скор 1 - х+2 (х+х+2)*1=30 2х=30-2 2х=28 х=28:2 х=14 км/час - скор другого 14+2=16 км/час - скор первого
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