Градусные меры углов,образованных при пересечении прямых a и b секущей с равны :1)115 и 65 2)48 и 48 3)20 и 160 4)35 и 155 5) 120 и 120 установите в каждом случае будут а и b параллельны,если а)углы внутренние накрест лежащие...
Геометрия
Градусные меры углов,образованных при пересечении прямых a и b секущей с равны :1)115 и 65 2)48 и 48 3)20 и 160 4)35 и 155 5) 120 и 120 установите в каждом случае будут а и b параллельны,если а)углы внутренние накрест лежащие b)односторонние
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