Решите простой логарифм 2) 3)
Алгебра
Решите простой логарифм 2) 3)
Ответ(ы):
Гость:
2) log (16*3/8:2/27)=log 81=log 3^4=4log 3=4 3) (x²-3x)>0 (2x-6)>0 (x²-3x)=(2x-6) x²-5x+6=0 x1=2 x2=3 обидва кореня не задовольняють ОДЗ, отже не існує коренів цього рівняня
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