Засолили 15 кг огурцов в банках по 3 кг в каждой а помидоры в банках по 2 кг каждое чи??ло банок с огурцами помидорами одинаковость сколько килограммов помидоров засолили

Математика

Засолили 15 кг огурцов в банках по 3 кг в каждой а помидоры в банках по 2 кг каждое чи??ло банок с огурцами помидорами одинаковость сколько килограммов помидоров засолили

Автор: Гость