Засолили 15 кг огурцов в банках по 3 кг в каждой а помидоры в банках по 2 кг каждое чи??ло банок с огурцами помидорами одинаковость сколько килограммов помидоров засолили
Математика
Засолили 15 кг огурцов в банках по 3 кг в каждой а помидоры в банках по 2 кг каждое чи??ло банок с огурцами помидорами одинаковость сколько килограммов помидоров засолили
Ответ(ы):
Гость:
15÷3=5 (б) под огурцы 5×2=10(кг) помидоров
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