Засолили 15 кг огурцов в банках по 3 кг в каждой а помидоры в банках по 2 кг каждое чи??ло банок с огурцами помидорами одинаковость сколько килограммов помидоров засолили

Математика
Засолили 15 кг огурцов в банках по 3 кг в каждой а помидоры в банках по 2 кг каждое чи??ло банок с огурцами помидорами одинаковость сколько килограммов помидоров засолили
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15÷3=5 (б) под огурцы 5×2=10(кг) помидоров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Должно ли добро быть с кулаками?
Ответить
Русский язык
В каком варианте ответа средством речевой выразительности является сравнение? 1) Огромный Бой бегал, деятельно обживал новые места, но, когда они...
Ответить
Математика
Помогите!!! -(-1,7) -(-12,7)
Ответить
Українська література
Аналiз твору Жар Птиця Iрина Жиленко
Ответить
Русский язык
Помогите плиз разобрать предложение по составу :Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берёз шевелятся;могучий дуб стоит,как...
Ответить