Аналiз твору Жар Птиця Iрина Жиленко
Українська література
Аналiз твору Жар Птиця Iрина Жиленко
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Тема: зображення жар-птиці яка перебувала у клітці .А потім покинувши її освітила все довкола і принесла радість. Ідея:возвеличення краси екзотичного птаха я кий всіх робить щасливими веселими ;засудження заздрості зла Гави.
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