Аналiз твору Жар Птиця Iрина Жиленко

Українська література
Аналiз твору Жар Птиця Iрина Жиленко
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Автор: Гость
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Гость:
Тема: зображення  жар-птиці яка перебувала у клітці .А потім покинувши її освітила все довкола і принесла радість. Ідея:возвеличення краси екзотичного птаха я кий всіх робить щасливими веселими ;засудження заздрості зла Гави. 
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