Аналiз твору Жар Птиця Iрина Жиленко

Гость: Гость:

Тема: зображення жар-птиці яка перебувала у клітці .А потім покинувши її освітила все довкола і принесла радість. Ідея:возвеличення краси екзотичного птаха я кий всіх робить щасливими веселими ;засудження заздрості зла Гави.