Решить уравнение:35×53-53+53×53=2332
Математика
Решить уравнение:35×53-53+53×53=2332
Ответ(ы):
Гость:
35×53-53+53×53+х=2332 35+х=2332 х=2332-35 х=2297 ---------- вроде ьак
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