Помогите плиз разобрать предложение по составу :Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берёз шевелятся;могучий дуб стоит,как боец, подле красивой липы. пожалуйста помогите
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Помогите плиз разобрать предложение по составу :Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берёз шевелятся;могучий дуб стоит,как боец, подле красивой липы. пожалуйста помогите
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