Помогите плиз разобрать предложение по составу :Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берёз шевелятся;могучий дуб стоит,как боец, подле красивой липы. пожалуйста помогите

Русский язык

Помогите плиз разобрать предложение по составу :Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берёз шевелятся;могучий дуб стоит,как боец, подле красивой липы. пожалуйста помогите

Автор: Гость