В каком варианте ответа средством речевой выразительности является сравнение? 1) Огромный Бой бегал, деятельно обживал новые места, но, когда они повернули за угол дома, исчез. 2) В эту ораву и ворвался чёрным ураганом ньюфау...

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В каком варианте ответа средством речевой выразительности является сравнение? 1) Огромный Бой бегал, деятельно обживал новые места, но, когда они повернули за угол дома, исчез. 2) В эту ораву и ворвался чёрным ураганом ньюфаундленд. 3)Что произвело большее впечатление: величина, скорость бега или разинутая клыкастая пасть? 4) Ребята старались как можно дальше отбить мяч.

Автор: Гость