Должно ли добро быть с кулаками?

Обществознание
Должно ли добро быть с кулаками?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну почему бы и нет , да... должно!
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