Помогите!умоляю! Как это решить? (Дроби) 1/2 = .../20 5/15 = .../3 2/8 = .../4 1/4 = .../16 4/5 = ... 15 8/18 = ../9 15/18 = .../6 1/2 = .../14 ("..."- это что то пропущенно) Прошу помочь знающим людям!
Математика
Помогите!умоляю! Как это решить? (Дроби) 1/2 = .../20 5/15 = .../3 2/8 = .../4 1/4 = .../16 4/5 = ... 15 8/18 = ../9 15/18 = .../6 1/2 = .../14 ("..."- это что то пропущенно) Прошу помочь знающим людям!
Ответ(ы):
Гость:
1/2=10/20, 5/15=1/3, 2/8=1/4, 1/4=4/16, 4/5=12/15, 8/18=4/9, 15/18=5/6, 1/2=7/14
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