Помогите!умоляю! Как это решить? (Дроби) 1/2 = .../20 5/15 = .../3 2/8 = .../4 1/4 = .../16 4/5 = ... 15 8/18 = ../9 15/18 = .../6 1/2 = .../14 ("..."- это что то пропущенно) Прошу помочь знающим людям!

Математика

Помогите!умоляю! Как это решить? (Дроби) 1/2 = .../20 5/15 = .../3 2/8 = .../4 1/4 = .../16 4/5 = ... 15 8/18 = ../9 15/18 = .../6 1/2 = .../14 ("..."- это что то пропущенно) Прошу помочь знающим людям!

Автор: Гость