СРОЧНО, СРОЧНО, ПОМОГИТЕ! Определите значения ускорений в ИСО тела массой=2 кг, ес??и на него действуют силы: а) F1=20Н в положительном направлении оси Х и F2=10Н в отрицательном направлении оси Х
Физика
СРОЧНО, СРОЧНО, ПОМОГИТЕ! Определите значения ускорений в ИСО тела массой=2 кг, ес??и на него действуют силы: а) F1=20Н в положительном направлении оси Х и F2=10Н в отрицательном направлении оси Х
Ответ(ы):
Гость:
равно 10 н если в одном направлении 20 н а в другом 1н значит на него действет сила в 5 н= 10:5
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