Помогите составить предложение со словом slim
Английский язык
Помогите составить предложение со словом slim
Ответ(ы):
Гость:
My frend is very slim.
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