Срочно,помогите!!! Решите систему уравнения пожалуйста sin(x-y)=0 cos(x+y)=1
Алгебра
Срочно,помогите!!! Решите систему уравнения пожалуйста sin(x-y)=0 cos(x+y)=1
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