Пожалуйста помогите ришить задачу. Хор, состоящий из 280 мальчиков и 105 девочек, ис??олняют задушевную песню. К счастью, лишь 25% мальчиков и третья часть девочек кричат во все горло, а остальные только открывают рот. Сколько...

Математика

Пожалуйста помогите ришить задачу. Хор, состоящий из 280 мальчиков и 105 девочек, ис??олняют задушевную песню. К счастью, лишь 25% мальчиков и третья часть девочек кричат во все горло, а остальные только открывают рот. Сколько процентов составляют кричащие девочки от кричащих мальчиков?

Автор: Гость