Пожалуйста помогите ришить задачу. Хор, состоящий из 280 мальчиков и 105 девочек, ис??олняют задушевную песню. К счастью, лишь 25% мальчиков и третья часть девочек кричат во все горло, а остальные только открывают рот. Сколько...
Математика
Пожалуйста помогите ришить задачу. Хор, состоящий из 280 мальчиков и 105 девочек, ис??олняют задушевную песню. К счастью, лишь 25% мальчиков и третья часть девочек кричат во все горло, а остальные только открывают рот. Сколько процентов составляют кричащие девочки от кричащих мальчиков?
Ответ(ы):
Гость:
Во-первых рЕшить:) думаю что так.... 280 мальчиков-это 25% 105 девочек -1/3 280*0.25=70. 105/3=35 35/70=0,5- 50%
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