1) Запиши слова в два столбика: в первый однокоренные слова, во второй - формы одног?? и того же слова. Обозначь корни. ПЕТУХ, С ПЕТУХАМИ, ПЕТУШИННЫЙ, ПЕТУШИТЬСЯ, ПЕТУХОМ, ПЕТУШОК 2) Все ли слова однокоренные? Запиши только ...

Русский язык

1) Запиши слова в два столбика: в первый однокоренные слова, во второй - формы одног?? и того же слова. Обозначь корни. ПЕТУХ, С ПЕТУХАМИ, ПЕТУШИННЫЙ, ПЕТУШИТЬСЯ, ПЕТУХОМ, ПЕТУШОК 2) Все ли слова однокоренные? Запиши только лишнее слово. ЛЕС, ЛЕСТНИЦА, ЛЕСНИЧИЙ, ЛЕСОЧЕК

Автор: Гость