1) Запиши слова в два столбика: в первый однокоренные слова, во второй - формы одног?? и того же слова. Обозначь корни. ПЕТУХ, С ПЕТУХАМИ, ПЕТУШИННЫЙ, ПЕТУШИТЬСЯ, ПЕТУХОМ, ПЕТУШОК 2) Все ли слова однокоренные? Запиши только ...

Русский язык
1) Запиши слова в два столбика: в первый однокоренные слова, во второй - формы одног?? и того же слова. Обозначь корни. ПЕТУХ, С ПЕТУХАМИ, ПЕТУШИННЫЙ, ПЕТУШИТЬСЯ, ПЕТУХОМ, ПЕТУШОК 2) Все ли слова однокоренные? Запиши только лишнее слово. ЛЕС, ЛЕСТНИЦА, ЛЕСНИЧИЙ, ЛЕСОЧЕК
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Формы-с петухами, петухом. Остальные-однокор-е. Лишнее слово-лестница, т.к. корень - лест, а не лес, как в остальных словах.
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