Автомобиль прошел 989 м. Найдите диаметр колеса автомобиля, если известно, что оно сделало 500 оборотов. Прошу с подробным решением, заранее спасибо:)

Геометрия

Автомобиль прошел 989 м. Найдите диаметр колеса автомобиля, если известно, что оно сделало 500 оборотов. Прошу с подробным решением, заранее спасибо:)

Автор: Гость