Автомобиль прошел 989 м. Найдите диаметр колеса автомобиля, если известно, что оно сделало 500 оборотов. Прошу с подробным решением, заранее спасибо:)

Геометрия
Автомобиль прошел 989 м. Найдите диаметр колеса автомобиля, если известно, что оно сделало 500 оборотов. Прошу с подробным решением, заранее спасибо:)
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