Заполните пропуски (10 см. 8 мм.) С.---------------е.---------------к.-----------------м Расстояние между отрезками: СЕ=4 см. ЕК=4 см. КМ= 2 см. 8 мм. ЕК=__-(__+__) СМ=__+__+__ СК=__-__ Две клетки"__"
Математика
Заполните пропуски (10 см. 8 мм.) С.---------------е.---------------к.-----------------м Расстояние между отрезками: СЕ=4 см. ЕК=4 см. КМ= 2 см. 8 мм. ЕК=__-(__+__) СМ=__+__+__ СК=__-__ Две клетки"__"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЕК=СМ-(СЕ+КМ) СМ=СЕ+ЕК+КМ СК=СМ-КМ
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