Заполните таблицу 11: запишите каждую команду как действие с величиной

Гость: Гость:

Величина Оценка присвоить значение 4 Величина Цвет присвоить значение желтый величина литры присвоить значение +20 Величина этаж присвоить значение -2 Величина колич.вагонов присвоить значение +4 величина сахар присвоить значение сахар&мука Ну вроде так. Нас так учили