Заполните таблицу 11: запишите каждую команду как действие с величиной

Информатика
Заполните таблицу 11: запишите каждую команду как действие с величиной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Величина Оценка присвоить значение 4 Величина Цвет присвоить значение желтый величина литры присвоить значение +20 Величина этаж присвоить значение -2 Величина колич.вагонов присвоить значение +4 величина сахар присвоить значение сахар&мука Ну вроде так. Нас так учили 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Дано три массива заданных случайным образом написать программу которая находит сумму минимальных элементов и определяет четность нечетность получен...
Ответить
Окружающий мир
В Институте редких и исчезающих видов В Южной Каролине живёт лигр по кличке Вулка??. А кто его родители?) А-леопард Игренд и пума Лесси, Б-тигр Л...
Ответить
Математика
Задача. В городки играли 6 ребят а в футбол в 3 раза больше. сколько всего ребят играло в эти игры
Ответить
Математика
Помогите даю 70 баллов
Ответить
Математика
(97+75):(60+5х)×3=336
Ответить