Заполните таблицу 11: запишите каждую команду как действие с величиной
Информатика
Заполните таблицу 11: запишите каждую команду как действие с величиной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Величина Оценка присвоить значение 4 Величина Цвет присвоить значение желтый величина литры присвоить значение +20 Величина этаж присвоить значение -2 Величина колич.вагонов присвоить значение +4 величина сахар присвоить значение сахар&мука Ну вроде так. Нас так учили
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