Заполните таблицу : особенности питания грибов , растений и бактерий
Биология
Заполните таблицу : особенности питания грибов , растений и бактерий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибы растения бактерии Питают- питаются не пита- ся энер- энергией ются, гией земли вакуоля деревьев дает им Энер- Гию
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