Заполните таблицу : особенности питания грибов , растений и бактерий

Биология
Заполните таблицу : особенности питания грибов , растений и бактерий
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибы растения бактерии Питают- питаются не пита- ся энер- энергией ются, гией земли вакуоля деревьев дает им Энер- Гию
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Пожалуйста напиши те сочинение на казахском языке ,,Отношения отца и ребёнка
Ответить
Литература
Попробуй объяснить что такое рифма и ритм своими словами.представь что я тебя поп??осили сделать иллюстрацию к следующим строкам
Ответить
Физика
Физика 9 класс. Срочно!
Ответить
Литература
Сказка на тему о чем говорят листья
Ответить
Русский язык
Выполните морфемный разбор подчёркнутых слов из фрагмента путешествие в слово
Ответить