Заполните таблицу питание животных

Биология
Заполните таблицу питание животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотоядие,травоядие
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