Заражение аскаридой у человека может происходить при: а) рокопожатии с заражённым человеком б) укусах крыс в) употреблении в пищу немытых овощей и фруктов г) употреблении в пищу недостаточно термически обработанной свинины
Биология
Заражение аскаридой у человека может происходить при: а) рокопожатии с заражённым человеком б) укусах крыс в) употреблении в пищу немытых овощей и фруктов г) употреблении в пищу недостаточно термически обработанной свинины
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Гость:
В) при употреблении немытых овощей и фруктов_)
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