Заражение аскаридой у человека может происходить при: а) рокопожатии с заражённым человеком б) укусах крыс в) употреблении в пищу немытых овощей и фруктов г) употреблении в пищу недостаточно термически обработанной свинины

Биология

Заражение аскаридой у человека может происходить при: а) рокопожатии с заражённым человеком б) укусах крыс в) употреблении в пищу немытых овощей и фруктов г) употреблении в пищу недостаточно термически обработанной свинины

Автор: Гость