Зарождение революционного народничества и его идеология ЯСНО И КРАТКО НЕ ОЧЕНЬ К??ТОК ПЖ

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Революционное народничество зародилось после Отмена крепостного права 1861 года. Причина зарождения движения является: 1. Нерешенность аграрного вопроса из-за установления выкупных платежей, уставная грамота. 2. Незавершенность реформ 60-70-х годов. 3. Социальные противоречия. 4. Сохранение старой политической системы. Идеология: 1. Стремление создать социалистическое общество. 2. Борьба за свободу и права. 3. Борьба с капитализмом в России. 4. Создать справедливое общество.