СРОЧНО! Помогите пожалуйста с 9-м, 10-м и 11-м номерами по английскому! Заранее, спасибо!

Английский язык

СРОЧНО! Помогите пожалуйста с 9-м, 10-м и 11-м номерами по английскому! Заранее, спасибо!

Автор: Гость