СРОЧНО! Помогите пожалуйста с 9-м, 10-м и 11-м номерами по английскому! Заранее, спасибо!

Английский язык
СРОЧНО! Помогите пожалуйста с 9-м, 10-м и 11-м номерами по английскому! Заранее, спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11.1.american 2.bustlers 3.wonderful 4.crowded 5.beautiful 6.cheerful 7.children 8.neighborhood 9.travelers
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу где известно только время?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста очень срочно завтра сдавать! 1. рабочие за 2 недели проложили 240 метров асфальта работы Оби недели с одинаковой скоростью. В...
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста как развивается кольчатых червей пожалуйста помогите! !!:(:/:(:/
Ответить
История
Как вы думаете с какой целью ярослав мудрый перестраивали украшал киев
Ответить
Английский язык
Переврд текста The Divorces That Can be save Families
Ответить