СРОЧНО! Помогите пожалуйста с 9-м, 10-м и 11-м номерами по английскому! Заранее, спасибо!
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СРОЧНО! Помогите пожалуйста с 9-м, 10-м и 11-м номерами по английскому! Заранее, спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11.1.american 2.bustlers 3.wonderful 4.crowded 5.beautiful 6.cheerful 7.children 8.neighborhood 9.travelers
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