Помогите пожалуйста очень срочно завтра сдавать! 1. рабочие за 2 недели проложили 240 метров асфальта работы Оби недели с одинаковой скоростью. В первую неделю они проработали 20км/ч а во второй 40 км/ч С какой скоростью рабоч...

Математика
Помогите пожалуйста очень срочно завтра сдавать! 1. рабочие за 2 недели проложили 240 метров асфальта работы Оби недели с одинаковой скоростью. В первую неделю они проработали 20км/ч а во второй 40 км/ч С какой скоростью рабочие укладывают асфальт? 2. первый участок гонок машины шла 3 часа со скоростью 210 километров в час После заправки машина прошла Еще 2 часа. Какова была скорость машины на втором участке если длина дистанции 1000 кило?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40+20=60. 2) 1000-210=790. Незачто
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