Как сделать этот номер помогите

Математика
Как сделать этот номер помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не думаю что я правильно думаю но я думаю что получится в 1примере получится место а 12  
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