Как сделать этот номер помогите
Математика
Как сделать этот номер помогите
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Гость:
Я не думаю что я правильно думаю но я думаю что получится в 1примере получится место а 12
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