Функция стремечка в ухе
Биология
Функция стремечка в ухе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стремечка является одним из трех составляющих (молоточек и наковальня) который ПЕРЕДАЁТ ЗВУК во внутренне ухо, при это ЗВУК УСИЛИВАЕТ.
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