№87 Используя таблицу, составь такой набор, чтобы на 528 руб. Можно было купить 11 так??х наборов ручка 8 руб , простой карандаш 3 руб , цветной карандаш 5 руб , фломастер 14 руб , ластик 2 руб.

Математика
№87 Используя таблицу, составь такой набор, чтобы на 528 руб. Можно было купить 11 так??х наборов ручка 8 руб , простой карандаш 3 руб , цветной карандаш 5 руб , фломастер 14 руб , ластик 2 руб.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
528/11=48 на эту сумму должно быть набрано предметов  если все по одному то получается на 32 р. наборов может быть несколько вариантов: Ручка-3 шт, Простой карандаш, Цветной карандаш, Фломастер, Ластик Ручка 2, Простой карандаш 2, Цветной карандаш 2, Фломастер, Ластик Ручка, Простой карандаш, Цветной карандаш, Фломастер 2, Ластик 2
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