Помогите пож с каз яз нужно выбрать правильный ответ

Қазақ тiлi
Помогите пож с каз яз нужно выбрать правильный ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7) С 8)D 9)B 10)D 11)B 12)B
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Рассказ чучело ,как однаклассники лены узнали правду?
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите!!)) номер 1435. даю 21 балл))!
Ответить
Английский язык
Исправить слово в скобках в нужное окончание eating chilli peppers makes me (sweat) he doesn't let anyone (watch) him in the kitchen Do you f...
Ответить
Математика
В некотором году тренадцотое января было вторником.Каким числом том же месяце был первый понедельник после первого вторника? А3 Б4 В5 Г6 Д7
Ответить
Английский язык
3.Look,read and write.
Ответить