Помогите пож с каз яз нужно выбрать правильный ответ
Қазақ тiлi
Помогите пож с каз яз нужно выбрать правильный ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7) С 8)D 9)B 10)D 11)B 12)B
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