Докажите равенство прямоугольниках треугольников по гипотенузе и острому углу ?
Геометрия
Докажите равенство прямоугольниках треугольников по гипотенузе и острому углу ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(теорема 3) если гипотенуза и острый угол одного треугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого треугольника то такие треугольники равны . доказываем наложением треугольника АВС на треугольник А1В1С1 . гипотенузы при этом совместяться. АС пройдёт по А1С1 , так как угол А равен углу А1 . но ВС перпендикулярен АС и В1С1 перпендикулярен А1С1. ВС совпадет с В1С1
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