Помогите пожалуйста как развивается кольчатых червей пожалуйста помогите! !!:(:/:(:/

Гость: Гость:

Два червя сближаются и обмениваются сперматозоидами, которые поступают в их семяприемники. Затем на теле каждого червя образуется слизистая муфточка. Сокращениями мышц червь сдвигает её к переднему концу тела. Когда муфточка проходит мимо отверстий протоков яичников и семяприемников, внутрь её попадают яйцеклетки и сперматозоиды. Потом муфточка соскальзывает с червя и смыкается в кокон, где из оплодотворённых яиц развиваются маленькие черви. Кроме полового у малощетинковых наблюдается и бесполое размножение: тело червя делится на две части, у передней регенерирует задний конец, а у задней - передний.