Засветились на земле маленькие огоньки-одуванчики. Отметь орфограммы на месте букв сколько их - 18 19 20

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Засветились на земле маленькие огоньки-одуванчики. Отметь орфограммы на месте букв сколько их - 18 19 20

Автор: Гость