Засветились на земле маленькие огоньки-одуванчики. Отметь орфограммы на месте букв сколько их - 18 19 20
Русский язык
Засветились на земле маленькие огоньки-одуванчики. Отметь орфограммы на месте букв сколько их - 18 19 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗасвЕтились(свет),зЕмле(нельзя проверить),мАленькие(малый),малЕнькие(нельзя проверить),Огоньки(нельзя проверить),огОньки(огонь),Одуванчики(нельзя проверить)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
От дома до работы маме нужно ехать 20 мин на автобусе и еще 10 мин идти пешком . Сколь??о времени у нее уходит на дорогу от дома до работы и обратн...
Математика
Могут ли взаимно обратные числа быть одновременно : А) правильными дробями Б) неправильными дробями В) натуральными числами? С примерами, ...
Алгебра