Зацікавлено М. Коцюбинський вивчає життя, побут і мову молдаван, пише про них опо??ідання..
Українська література
Зацікавлено М. Коцюбинський вивчає життя, побут і мову молдаван, пише про них опо??ідання..
Ответ(ы):
Гость:
У червні 1892 року Михайло Коцюбинський виїжджає до Молдавії у складі комісії по боротьбі зі шкідником винограду — філоксерою. Зацікавлено вивчає він життя, побут і мову молдаван, пише про них оповідання «Для загального добра», а з життя татар — «В путах шайтана», «На камені», «Під мінаретами». оно?
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