Решите неравенство с модулем lх - 4l lt; 3

Математика
Решите неравенство с модулем lх - 4l lt; 3
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Ответ(ы):
Гость:
/×-4<3 ×-4<3 ×-4>-3 ×<3+4      ×<7 ×>-3+4    ×>1      (1:7)
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