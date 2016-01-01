Номер 10 пожалуйста помогите
Математика
Номер 10 пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Гость:
1)x*56+126=2142 56x=2016 x=36. 2)x-3419=652*8 x-3419=5216 x=8635. 3)(7000-2065):x=7 4935=7x x=705. 4)x:28=7084:46 x:28=154 x=4312.
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