У 9 подарункових наборів розклали порівно 36 шоколадок.Скільки шоколадок потрібно для 15 таких наборів?
Математика
У 9 подарункових наборів розклали порівно 36 шоколадок.Скільки шоколадок потрібно для 15 таких наборів?
Ответ(ы):
Гость:
1)36:9=4 (п) 2)15×4=60 ответ:60 шоколада
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