В треугольнике ABC сторона AB=4см,С=30,B=45.Найдите сторону AC
Геометрия
В треугольнике ABC сторона AB=4см,С=30,B=45.Найдите сторону AC
Ответ(ы):
Гость:
По теореме синусов
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