Доклад про народы России

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На территории нашей страны проживает более 160 народов, крупнейшими из которых являются русские (115 млн. человек или 80% населения страны), татары (5,5 млн. человек), украинцы (около 3 млн. человек), башкиры, чуваши, чеченцы и армяне, численность которых превышает 1 млн. человек. Однородный состав населения с полным преобладанием русского населения характерен в России лишь для Центрального, Центрально-Чернозёмного и Северо-Западного районов, в то время как все остальные районы, особенно Северный Кавказ, имеют сложный национальный состав населения. На территории Волго-Вятского района проживают русские, марийцы, чуваши и мордва; в Северном районе — русские, карелы, коми, ненцы и саамы; на Урале — русские, татары, башкиры, удмурты, коми-пермяки; в Поволжье — русские, татары, калмыки, казахи; в Западной Сибири — русские, алтайцы, ненцы, селькупы, ханты, манси, шорцы, казахи, немцы; в Восточной Сибири — русские, буряты, тувинцы, хакасы, ненцы, долганы, эвенки; на Дальнем Востоке — русские, якуты, чукчи, коряки, евреи, эвенки, эвены, нанайцы, удэгейцы, орочи, нивхи и другие малочисленные народы. Народы России Россия — уникальная страна по религиозному составу населения: на её территории проживают представители всех трёх мировых религий — христианства, ислама и буддизма. В то же многие народы нашей страны придерживаются национальных и традиционных верований.