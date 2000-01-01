Зазначте,які особливості будови комах забезпечують їм пристосування до способу життя

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Акули (лат. Selachii)[1] — надотряд хрящових риб (Chondrichthyes), що відноситься до підкласу пластиножаберных (Elasmobranchii) і що володіє наступними відмінними рисами: подовжене тіло більш або менш торпедоподібне форми, великий гетероцеркальный хвостовий плавець, зазвичай велика кількість гострих зубів на кожній щелепі[2]. Російське слово «акула» походить від давньоісландської «hákall»[3][4]. Найдавніші представники існували вже близько 420-450 млн років тому[5][6][7]. До теперішнього часу відомо більше 450 видів акул: від глибоководної дрібної Etmopterus perryi, довжиною лише 17 сантиметрів, до китової акули (Rhincodon typus) — найбільшої риби (її довжина досягає 20 метрів). Представники надотряда широко поширені в морях і океанах, від поверхні до глибини понад 2000 метрів. В основному мешкають в морській воді, але деякі види здатні жити також і в прісній. Більшість акул відносяться до так званих цим хижакам, але 3 види — китова, гігантська і великорота акули — фільтратори, вони живляться планктоном, кальмарами і дрібними рибами.