Здраствуйте. Помогите. Синтаксический разбор предложения. Простор, огни прекрасн??х люстр отражаются в полировке мраморных колонн, лестниц.

Гость: Гость:

Простор - подлежащее, скорее всего. Огни - подлежащее второго предложения, отражаются - сказуемое. Прекрасных - определение, люстр - дополнение. В полировке - (где?) обстоятельство. Мраморных - определение. Колонн, лестниц - дополнение.