Здраствуйте. Помогите. Синтаксический разбор предложения. Простор, огни прекрасн??х люстр отражаются в полировке мраморных колонн, лестниц.
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Здраствуйте. Помогите. Синтаксический разбор предложения. Простор, огни прекрасн??х люстр отражаются в полировке мраморных колонн, лестниц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простор - подлежащее, скорее всего. Огни - подлежащее второго предложения, отражаются - сказуемое. Прекрасных - определение, люстр - дополнение. В полировке - (где?) обстоятельство. Мраморных - определение. Колонн, лестниц - дополнение.
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