Сформулируйте главную мысль сказки У тебя самого свой ум.
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Сформулируйте главную мысль сказки У тебя самого свой ум.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не слушай всех подряд. Так как у тебя есть свой ум
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